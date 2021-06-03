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ПФЛ: "Анжи" победил в третьем матче подряд

ПФЛ: &quot;Анжи&quot; победил в третьем матче подряд

В рамках 32-го тура первенства ПФЛ махачкалинский "Анжи" одержал победу над "Машуком-КМВ" из Пятигорска со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча, на 66-й минуте матча, стал форвард дагестанской команды Муслим Шихбабаев. 

Стоит отметить, что эта победа стала для махачкалинцев третьей подряд, в трех последних матчах они поразили ворота соперников 13 раз. 

Две оставшиеся игры "Анжи" проведет против "Форте" из Таганрога и "Дружбы" из Майкопа. 

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Вестник Кавказа

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