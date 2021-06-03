За последние сутки коронавирусом заболели 8933 россиянина

За минувшие сутки число случаев COVID-19 в РФ выросло на 8 933, до 5 099 182, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1339 (15,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

За сутки коронавирус унес 393 жизни, за все время - от болезни скончались 122 660 человек. Выписаны после болезни 9 383 пациента, за все время пандемии - 4 711 982 человека.

За все время пандемии в стране было зарегистрировано 5 099 182 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,18%, - говорится в сообщении.