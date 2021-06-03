Бесхозные лошади стали причиной гибели трех человек в ДТП в Казахстане

Полиция Западно-Казахстанской области ищет владельца двух лошадей, которые спровоцировали смертельную автоаварию. Погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, происшествие произошло еще 16 мая на 75-м километре дороги Уральск - Атырау. Автомобиль ВАЗ-21113 столкнулся с двумя лошадьми. В результате аварии 54-летний водитель, его 85-летний отец и 13-летний подросток погибли на месте.

По факту трагедии начато досудебное расследование по статье 345 ("Нарушение правил дорожного движения") УК Казахстана. Отмечается, что владельца скота все еще не удалось установить.