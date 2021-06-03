Бесхозные лошади стали причиной гибели трех человек в ДТП в Казахстане
Полиция Западно-Казахстанской области ищет владельца двух лошадей, которые спровоцировали смертельную автоаварию. Погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, происшествие произошло еще 16 мая на 75-м километре дороги Уральск - Атырау. Автомобиль ВАЗ-21113 столкнулся с двумя лошадьми. В результате аварии 54-летний водитель, его 85-летний отец и 13-летний подросток погибли на месте.
По факту трагедии начато досудебное расследование по статье 345 ("Нарушение правил дорожного движения") УК Казахстана. Отмечается, что владельца скота все еще не удалось установить.
Вестник Кавказа
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