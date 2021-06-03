Главная » Новости

Бесхозные лошади стали причиной гибели трех человек в ДТП в Казахстане

Бесхозные лошади стали причиной гибели трех человек в ДТП в Казахстане

Полиция Западно-Казахстанской области ищет владельца двух лошадей, которые спровоцировали смертельную автоаварию. Погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, происшествие произошло еще 16 мая на 75-м километре дороги Уральск - Атырау. Автомобиль ВАЗ-21113 столкнулся с двумя лошадьми. В результате аварии 54-летний водитель, его 85-летний отец и 13-летний подросток погибли на месте.

По факту трагедии начато досудебное расследование по статье 345 ("Нарушение правил дорожного движения") УК Казахстана. Отмечается, что владельца скота все еще не удалось установить.

4480 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!