"Лукойл" поделился прогнозами на среднесрочную цену на нефть

Среднесрочная цена нефти за баррель составит $50, поделился прогнозом глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его словам, к 2022 году глобальный рынок вернется к 100 млн баррелей потребления. "По ценам у меня достаточно сдержанный прогноз. Все-таки исходим из среднесрочной цены в $50 за баррель", - сказал он в интервью "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Далее Алекперов отметил, что на нефтяном рынке наблюдается улучшение конъюнктуры – "растет цена на нефть, растет потребление бензинов, начало расти потребление авиакеросина". В данная ситуация, по его словам, вызывает "сдержанный оптимизм". "Мы все-таки надеемся, что те усилия, которые государство принимает по вакцинации населения дадут свои результаты, народ снова вернется к обычной жизни и потребление энергоресурсов снова вернется к 2019 году", - отметил глава "Лукойла".