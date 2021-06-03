Минздрав России будет форсировать введение в оборот "Спутника Лайт"

В ближайшее время новая российская антикоронавирусная вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот, Минздрав России занимается этим в ускоренном порядке, - сообщила замглавы министерства Татьяна Семенова.

"Мы очень спешим, ускоряем эту историю, потому что со "Спутником Лайт" все понятно, я думаю, что в ближайшее время вакцина выйдет в гражданский оборот", - сказала Семенова в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает "Интерфакс".

Напомним, вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России 6 мая, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет.