Силуанов опроверг административное регулирование цен в РФ

В России не вводилось административное регулирование цен, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на сессии ПМЭФ.

Он пояснил, что в этом случае власти заставляли бы производителей продавать свою продукцию по определенной цене

"Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", - приводит слова министра ТАСС.