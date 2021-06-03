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Силуанов опроверг административное регулирование цен в РФ

Силуанов опроверг административное регулирование цен в РФ

В России не вводилось административное регулирование цен, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на сессии ПМЭФ.

Он пояснил, что в этом случае власти заставляли бы производителей продавать свою продукцию по определенной цене

"Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", - приводит слова министра ТАСС.

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Вестник Кавказа

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