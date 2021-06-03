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Руины освобожденного кельбаджарского села Лев (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Азербайджанское оборонное ведомство сегодня на своем официальном сайте опубликовало очередной видеорепортаж с возвращенных под контроль государства земель республики.

Разбитая подъездная проселочная дорога и остатки фундаментов домов некогда цветущего поселения вдоль живописной горной реки с водопадами - так в настоящее время выглядит освобожденное от оккупации село Лев Кельбаджарского района Азербайджана. Это все, что от него оставили армянские оккупанты.

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