Силуанов: правительство обеспокоено высокими ценами

Высокие цены беспокоят правительство, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что жесткого административного регулирования цен в России нет, однако "есть много других механизмов".

"Ситуация с высокими ценами беспокоит. Моя такая позиция, что жесткого административного ценообразования у нас нет. У нас достаточно механизмов", - сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".