Армения безуспешно ищет союзников

В конце июня в Армении пройдут досрочные парламентские выборы и, учитывая отсутствие у страны надежных союзников во время прошлогодней войны с Азербайджаном, вопросы внешней политики станут для Еревана ключевыми, пишет Emerging Europe.

Во время Второй Карабахской войны, которая завершилась в ноябре подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России, Азербайджан поддержали Израиль и Турция. Азербайджанская армия оснащена высокотехнологичным израильским вооружением, в том числе беспилотники. Во время боевых действий Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций в знак протеста. Отношения Турции и Азербайджана еще ближе. Их связывают тесные культурные, языковые и этнические связи. Во время войны на вооружении азербайджанской армии были десятки новейших дронов турецкого производства, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной политической поддержке Азербайджана.

Армения же на протяжении шести недель обострения конфликта оставалась в одиночестве. До заключения соглашения о прекращении огня, по условиям которого в регионе были размещены российские миротворцы, от России заявлений не поступало. Представители западных правительств выражали обеспокоенность гуманитарными последствиями конфликта.

Между тем, Армения остается участником двух межгосударственных организаций с участием России: Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это в каком-то роде делает Армению главным партнером России на Кавказе и союзником в регионе, однако Россия позиционирует надежным партнером любого государства, которое проявляет достаточно дружественную позицию по отношению к интересам Москвы. Это подтверждает военная поддержка, оказываемая сирийскому лидеру Башару Асаду, и обширная дипломатическая поддержка, оказываемая таким государствам, как Венесуэла и Белоруссия.

Почему же тогда Россия не помогла Армении во время Второй Карабахской войны? Когда в сентябре 2020 года начались военные действия, Армения намеревалась задействовать механизм предоставления помощи, гарантированной уставом ОДКБ, с целью незамедлительного вмешательства со стороны союзных государств в конфликт. Однако позиция России была ясна с самого начала боевых действий: поскольку Нагорный Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана, обязательства ОДКБ на этот случай не распространяются.

Некоторые политологи, такие как Нику Попеску из Европейского совета по международным отношениям, считают, что главная причина бездействия заключается в том, что Россия устала от непримиримости Еревана на переговорах по Нагорному Карабаху. Когда в 1990-х года Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, это подогрело в Ереване чувство превосходства, сделав руководство страны не готовым к уступкам и переговорам. Вместо того, чтобы придерживаться Мадридских принципов 2009 года, армянское правительство совершало неразумные действия.

Проблема обострилась после бархатной революции в Армении в 2018 году, на фоне которой к власти пришел Никол Пашинян. В отличие от своих предшественников, Пашинян обхаживал западные правительства своей заявленной приверженностью демократическим принципам и экономическим либерализмом. Это побудило некоторых поверить в то, что Россия сознательно отказалась от предоставления большей поддержки во время прошлогодней войны в качестве своего рода наказания, как демонстрацию последствий заигрываний с соперниками России. Тем не менее Россия остается единственной страной, заинтересованной в принятии существенных мер для защиты Армении и имеющей для этого возможности.

В то время как президент Франции Эммануэль Макрон постоянно делал резкие заявления, осуждая контрнаступление Азербайджана в Карабахе, реальной поддержки Франция Еревану не оказала. В отношениях между Францией и Турцией, главным союзником Азербайджана, есть несколько спорных вопросов. Они поддерживают противоборствующие стороны в гражданской войне в Ливии, а также конфликтуют по поводу поддержки Францией Греции в спорах с Турцией о морских границах. Однако в отношениях Франции с Турцией, вопросы, касающиеся Армении и Азербайджана имеют второстепенное значение - а сама Армения слишком далека от основных внешнеполитических интересов Франции, чтобы ожидать какой-либо существенной поддержки.

В качестве потенциального союзника Армении мог бы рассматриваться Иран, поскольку границы Армении с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми, и иранская граница остается одним из единственных выходов Армении в мир. Однако в ходе войны Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана.

Вторая Карабахская война изобличила степень изоляции Армении от внешнего мира. С экономической точки зрения страна слишком мала и незначительна, чтобы убедить мировые державы выделять ресурсы на ее защиту. Аргументы Армении в пользу того, что Карабах принадлежит ей, противоречащие общепринятым принципам международного права, еще больше ослабляют позиции Еревана на международной арене.

Война также показала, что Армения не может себе позволить охлаждения отношений с Россией. Некоторые кандидаты, баллотирующиеся на предстоящих выборах в Армении, открыто призывают к большей интеграции с Россией. Похоже, что основной задачей правительства Армении станет укрепление союзов с региональными державами, которые могли бы гарантировать ее безопасность без излишнего ущерба суверенитету - предстоящие выборы покажут, в каком направлении этот процесс пойдет.