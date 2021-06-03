Эрдоган примет делегацию правящей партии Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет делегацию партии "Ени Азербайджан" под руководством Таира Будагова.

Переговоры пройдут в штаб-квартире Партии справедливости и развития, сообщает Trend.

Стоит отметить, что делегация из Азербайджана находится с визитом в Турции. В состав вошли глава Ревизионной комиссии партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова, член правления партии Хикмет Бабаоглу, депутат Рамиль Гасан и руководитель Объединения молодежи партии Бахтияр Исламов.