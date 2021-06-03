Спор из-за земельного участка в Ингушетии перерос в драку, есть пострадавшие

В ингушской Назрани из-за земельного участка произошла массовая драка, есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"В республиканской больнице сообщили, что за медицинской помощью обратились троё жителей Назрани, имевшие множественные ушибы и ссадины. В ходе опроса установлено, что телесные повреждения ими получены в результате переросшей в драку ссоры с известными им жителями Назрани из-за земельного участка ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В больницу с различными травмами обратились и трое их оппонентов.

У участников конфликта также были изъяты два травматических пистолета, на которые у владельцев имелись разрешения, - добавили в МВД региона.