Более тысячи деревьев вырубили в Узбекистане в текущем году
В Узбекистане в 2021 году незаконным методом вырубили 1,3 тыс деревьев, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.
"За незаконную вырубку 1 313 ценных деревьев и повреждение 619 деревьев правонарушителям был назначен штраф в размере 2,5 млрд сумов", – говорится в заявлении.
Отмечается, что общий ущерб окружающей среде составил почти пять млрд сумов.
В комитете добавили, что из всех нарушений 113 связаны с действиями регионального руководства.
Вестник Кавказа
в YouTubeПодписаться