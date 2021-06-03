Более тысячи деревьев вырубили в Узбекистане в текущем году

В Узбекистане в 2021 году незаконным методом вырубили 1,3 тыс деревьев, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

"За незаконную вырубку 1 313 ценных деревьев и повреждение 619 деревьев правонарушителям был назначен штраф в размере 2,5 млрд сумов", – говорится в заявлении.

Отмечается, что общий ущерб окружающей среде составил почти пять млрд сумов.

В комитете добавили, что из всех нарушений 113 связаны с действиями регионального руководства.