Осетровые на 23 млн рублей изъяли пограничники в Дагестане (ФОТО, ВИДЕО)

Партию рыбы осетровых пород перехватили сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что в Кизляре при погрузке рыбы в машину УАЗ "Патриот" были задержаны два гражданина РФ. В багажнике было найдено 170 экземпляров рыбы осетровых видов, их общий вес составлял 628 кг.

"Незаконной добычей вышеуказанных особо ценных видов биологических ресурсов государству причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей", - отметили в управлении. Найденная рыба изъята и отправлена на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий Кизлярского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.258.1 УК РФ "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ".