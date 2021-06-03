Новак анонсировал возврат иранской нефти

Возврат иранской нефти на рынок может произойти уже этим летом, однако это будет зависеть от многих факторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, это произойдет в случае подписания сделки, "то есть возврат США к сделке", которая была ранее. "Тогда, конечно, у Ирана появится возможность снятия эмбарго, увеличения добычи, экспорта", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Далее вице-премьер указал на то, что один из ключевых факторов возвращения – это техническая готовность иранской стороны. "Нам надо дополнительно оценить, как это повлияет на рынок", - приводит слова Новака ТАСС.