Набиуллина оценила уровень инфляции в России

Инфляция в России повышенная, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что инфляция приобретает все более устойчивый характер.

"У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания", - сказала глава ЦБ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, она обратила внимание на то, что ускорение инфляции начиналось со временных факторов - повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары, эффект ослабления курса.

"Но почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут", - сказала она, добавив, что "инфляционные ожидания находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев", передает РИА Новости.