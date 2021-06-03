В Тегеране взяли под контроль пожар на НПЗ

Иранским огнеборцам удалось локализовать пожар на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который вспыхнул накануне вечером – он будет полностью потушен в течение одного-двух часов, - заявил официальный представитель НПЗ Шакер Хафайи.

"Возгорание резервуара взято под контроль. В течение одного или двух часов огонь будет полностью потушен", - цитирует его ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Shana.

Прочие объекты НПЗ повреждены не были, - добавил Хафайи.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", крупный пожар на Тегеранском НПЗ начался накануне вечером, на место происшествия были отправлены пожарные команды. Пожар затронул только один резервуар вместимостью 20 тыс баррелей.