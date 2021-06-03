По Астраханской области прошлась мощная буря

Астраханским спасателям сегодня в экстренном режиме приходится ликвидировать последствия сильной бури, обрушившейся на регион накануне: она принесла сильный ветер, дождь и пыль, - сообщает главк МЧС по региону.

"Частичные отключения электроэнергии имеются на территории семи населенных пунктов Лимаского и Наримановского районов. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено семь бригад "Россети-Юг" - 21 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Часть абонентов Лиманского района осталась без газа, ведутся ремонтные работы.

Сильные порывы ветра частично сорвали кровлю на нескольких зданиях в Лиманском и Наримановском районе области, административные комиссии оценят нанесенный стихией ущерб, - говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших, - добавили в МЧС региона.