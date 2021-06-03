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Ушел из жизни легендарный джазмен Эмиль Гасанов

Ушел из жизни легендарный джазмен Эмиль Гасанов

Ушел из жизни ветеран азербайджанского джаза, бас-гитарист, заслуженный артист Азербайджана Эмиль Гасанов, сообщил джазовый музыкант, композитор, народный артист Салман Гамбаров.

Гасанов – выпускник факультета струнных инструментов по классу виолончели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Начиная с 1983 года работал в Азербайджанском государственном эстрадно-симфоническом оркестре телевидения и радио под управлением Рафига Бабаева и его малой группе, а также в группе "Джанги" в сотрудничестве с одноименным танцевальным ансамблем в 1991 году, затем стал членом группы "Бакустик Джаз" Салмана Гамбарова.

Гасанов – участник международных джазовых фестивалей в Азербайджане, России, Германии, Франции, Швейцарии и других странах.

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Вестник Кавказа

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