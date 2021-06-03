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Обнаружены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военных

Обнаружены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военных

Найдены тела еще двух пропавших без вести во время Второй Карабахской войны военнослужащих ВС Азербайджана, такое сообщение распространила пресс-служба Республиканской военной прокуратуры.

В нем сказано, что в ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить личности еще двух пропавших без вести военнослужащих. Это рядовой-сверхсрочник Эльвин Мустафаев и рядовой Орхан Юсубов.

По данным социальных сетей, оба шехида родом из Гянджи. Их похоронят сегодня в родном городе.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения остальных пропавших без вести продолжаются, работают поисковые группы.

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Вестник Кавказа

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