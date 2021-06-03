Обнаружены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военных

Найдены тела еще двух пропавших без вести во время Второй Карабахской войны военнослужащих ВС Азербайджана, такое сообщение распространила пресс-служба Республиканской военной прокуратуры.

В нем сказано, что в ходе оперативно-следственных мероприятий удалось установить личности еще двух пропавших без вести военнослужащих. Это рядовой-сверхсрочник Эльвин Мустафаев и рядовой Орхан Юсубов.

По данным социальных сетей, оба шехида родом из Гянджи. Их похоронят сегодня в родном городе.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению местонахождения остальных пропавших без вести продолжаются, работают поисковые группы.