На Кубани будет прохладно и сыро

Сегодня на Кубани будет сыро и довольно прохладно, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Утром в краевом центре было облачно и прохладно – всего 18 градусов тепла. Днем температура поднимется лишь на градус, до 19 со знаком плюс, и пойдет дождь. Ветер будет умеренным, до 7,5 м/с, - передает портал Юга.ру.

Специалисты краснодарского гидрометцентра обещают сегодня переменную облачность по всему краю. Местами пройдут дожди, в отдельных районах - ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, а температура воздуха днем составит от 17 до 22 тепла.

Дожди могут пройти и на Черноморском побережье, а воздух здесь будет еще прохладнее – от 15 до 20 тепла, - говорится в сообщении.