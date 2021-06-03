Аэропорт Нур-Султана реконструируют в следующем году

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закроют на ремонт взлетно-посадочной полосы в 2022 году, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Мы в следующем году планируем провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и сейчас заключим договор на разработку проектно-сметной документации", - приводит слова исполнительного директора аэропорта Даулета Хамзина "Спутник-Казахстан".

О формате ремонтных работ, сроках и финансах станет известно при разработке проектно-сметной документации.

"Касательно построения второй взлетно-посадочной полосы -это наши предварительные долгосрочные планы и реализация будет зависеть от рыночной ситуации, быстро или медленно рынок будет восстанавливаться после пандемии, а также от реализации самих проектов, которые предусмотрены и будут утверждены в нашем генплане развития аэропорта", - отметил он.