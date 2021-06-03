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Школы Ставрополя станут безопаснее

Школы Ставрополя станут безопаснее

В Ставрополе сто стоялось заседание антитеррористической комиссии,  основным вопросом было повышение безопасности детей.

В ходе совещания было решено к 1 сентября 100 образовательных учреждений города оснастить металлодетекторами.

Кроме того, в администрации города отметили, что в настоящее время все образовательные учреждения имеют кнопки экстренного реагирования Росгвардии, видеонаблюдение и пожарные сигнализации, находятся под охраной частных охранных предприятий.

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Вестник Кавказа

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