Геннадий Онищенко предупредил об осенней опасности коронавируса

Если темпы вакцинации в России останутся на прежнем уровне, осенью есть вероятность роста заболеваемости коронавирусом, - заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Поскольку он циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем", - рассказал Онищенко, цитирует его РИА Новости.

Если темпы вакцинирования будут на таком же низком уровне, то "рост заболеваемости будет", потому что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая, - добавил академик.