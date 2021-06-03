Съезд лидеров мировых религий в Нур-Султане перенесли на следующий год

Руководство Казахстана проведет Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году, который ранее был запланирован на июнь текущего года. Причина переноса связана с эпидемиологической обстановкой в республике, сообщает пресс-служба Сената парламента Казахстана.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий был перенесен на 2022 год. Точные даты очередного съезда будут определены на заседании секретариата съезда, которое запланировано на IV квартал 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Седьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен был пройти в Нур-Султане 15-16 июня этого года, но в мае в пресс-службе МИД республики сообщили, что съезд перенесен из-за коронавируса.