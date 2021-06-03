Московские власти упростят порядок въезда трудовых мигрантов

Власти Москвы упростят получение разрешений для трудовых мигрантов, поскольку существующие ограничения по их въезду в Россию избыточны, а в столице остро ощущается нехватка рабочих рук, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.

"Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, действующие до сих пор, в текущей ситуации избыточны. Все это привело к тому, что стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, а нехватка трудовых ресурсов сохраняется. Мы надеемся, что в ближайшее время эти механизмы будут упрощены", - сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отметив, что разрешительный порядок, который действует на федеральном уровне, очень сложный – это говорят все работодатели и, в первую очередь, строители.