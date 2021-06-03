Грузия пересчитывает итоги прошлогодних выборов

Повторный пересчет бюллетеней, заполненных избирателями на выборах в парламент осенью 2020 года, начинается сегодня с 10:00 по местному времени (9.00 мск), такое сообщение опубликовано на сайте парламента.

Глава временной парламентской комиссии Гиви Миканадзе уточнил, что бюллетени на 20 участках, установленных методом случайной выборки, посчитают 12 профессионалов, принимающих участие в проверке по тому же принципу, в течение двух дней. Трансляция процесса будет проходить в прямом эфире, передает Sputnik Грузия.

Напомним, ранее правящая партия "Грузинская мечта" обещала, что если результаты пересчета не совпадут с данными ЦИК Грузии, в стране назначат новые выборы в парламент.