В Восточно-Казахстанской области активизировались "черные" копатели (ВИДЕО)

Жители Восточно-Казахстанской области остановили группу людей у древних курганов, прибывших поживиться содержимым могильников: они уверены, что это были "черные" копатели, приехавшие на больших машинах и с металлоискателями, - сообщает телеканал "Астана".

"При задержании мы использовали свой ресурс, потому что по закону полиция ничего не может сделать, если эти люди не приступили к работам, то есть нет фактически разграбленных курганов. Эти люди ехали полностью оборудованные, все машины были оборудованы необходимым инвентарем, металлоискатели по последнему слову техники, с погрузчиком", - рассказал глава крестьянского хозяйства "Шалабай" Куаныш Сулейменов, передает Sputnik Казахстан.

Местным жителям удалось предотвратить разграбление древних захоронений, группа людей уехала, но сельчане опасаются, что они вернутся сюда снова – ведь только на территории крестьянского хозяйства "Шалабай" находится более 200 погребений.

Ученый-археолог, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана Зейнолла Самашев отметил, что "черные" копатели в прошлом веке разграбили множество курганов и сейчас они вновь активизировались.

Археологи просят ужесточить закон в отношении таких грабителей истории, ни один из которых за последние десятилетия не был привлечен к уголовной ответственности или оштрафован, а местное население готово встать на их защиту, - говорится в сообщении.