Власти Узбекистана учредили нагрудный знак для выдающихся иностранцев

В Узбекистане учредили нагрудный знак "Дружба народов", которым будут награждать в том числе иностранных граждан, внесших вклад в укрепление межнационального согласия в республике, - сообщили в Минюсте республики.

Также получить награду смогут сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представителей социальной сферы и СМИ, а также соотечественники за рубежом, внесшие достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и межнационального согласия в Узбекистане, - передает Sputnik Узбекистан.

Получившим награду также выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (980 тыс сумов или $93).

Награда будет вручаться в торжественной обстановке ежегодно 30 июля - в День дружбы народов, - говорится в сообщении.