В столичном регионе установилась комфортная погода

Сегодня в Москве и Московской области ожидается комфортная погода с переменной облачностью и без осадков, а воздух прогреется до плюс 22 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Мы ожидаем переменную облачность, осадки исключены. Очень комфортная погода, миллион на миллион. В столице плюс 20-22, в Подмосковье плюс 18-23 градуса тепла, так что погода у нас возвращается к климатическим показаниям июня, мы постепенно выходим из этого холодного старта сезона, и дальше лучше, солнечнее и теплее", - поведал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть теплый, юго-восточный, а его скорость составит 4-9 м/с, - добавил синоптик.