Россияне поделились главными финансовыми проблемами – соцопрос

В сфере финансов больше всего россиян беспокоит высокая инфляция, "съедающая" доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество, - поделился результатами исследования банка "Открытие" член правления кредитной организации Александр Пахомов.

"Главной финансовой проблемой две трети россиян, 66% опрошенных, считают высокую инфляцию, которая обесценивает доходы и снижает доходность сбережений. В топ-3 таких проблем вошли телефонное и онлайн-мошенничество (55%), а также отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества (39%)", - рассказал Пахомов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

29% граждан считают важной финансовой проблемой отсутствие простых инструментов в борьбе с нарушающими права потребителей организациями, 24% - отсутствие достоверной и полной информации по кредитам, 23% - отсутствие достаточной страховой защиты по вкладам. Еще 22% граждан считают важнейшей проблемой в сфере финансов отсутствие полной информации и высокие риски по инвестиционным продуктам.

Также одной из острейших проблем россияне назвали телефонное и онлайн-мошенничество, с которым в последний год сталкивались 66% граждан, но не пострадали от действий мошенников. Около 8% граждан не только сталкивались с мошенниками, но и потеряли из-за них деньги, а еще 26% опрошенных заявили, что ни они, ни члены их семьи с финансовыми мошенниками в последний год не сталкивались, - добавил Пахомов.