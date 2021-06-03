Новая вакцина ФМБА защитит от любой мутации коронавируса - СМИ
Вакцина от нового коронавируса, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством России, будет защищать организм человека от любой мутации патогена, - поведала первый заместитель руководителя Татьяна Яковлева, пишут "Известия".
"Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19", - рассказала она, передает "АиФ".
Новый препарат отличается от других тем, что эта вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но и клеточный иммунитет.
"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", - пояснила Яковлева.
Данные об эффективности вакцины ФМБА появятся после клинических исследований, которые начнутся в июле, - пишет издание.
Вестник Кавказа
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