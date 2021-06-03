Страны ЕС продолжают активно инвестировать в Россию

Россия стала 11-й среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы, хотя и из-за последствий пандемии количество инвестпроектов сократилось до уровня 2014 года, - говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в России сократилось на 26%", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

Этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы составил 21%, - уверены эксперты.

При этом России удалось сохранить и продолжить развитие 99% проектов, которые анонсировались в 2019 году, тогда как в Европе количество отложенных проектов составило почти 30%.