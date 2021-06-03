России удалось избежать третьей волны коронавируса – Минздрав

Россия показывает положительную динамику по снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, третьей волны коронавируса в России нет, - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят из пандемии", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 171 млн, из них более 3,6 млн человек скончались. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 5 090 249 случаев заражения. Справились с болезнью 4 702 599 человек, умерли - 122 267.