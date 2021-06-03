Швыдкой прояснил ситуацию со скифским золотом

Процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов идет, - заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Идет процесс. Очевидно, что такого простого ответа на этот вопрос нет. Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно", - рассказал Швыдкой, передает РИА Новости.

Напомним, коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тыс артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.