Байден поздравил нового президента Израиля с избранием

Президент США Джо Байден поздравил главу Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться, - говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я уверен в том, что во время его президентства партнерство между Израилем и Соединенными Штатами продолжит развиваться и углубляться", - сказал Байден, выразив благодарность Реувену Ривлину, передает ТАСС.

Напомним, Герцог накануне был избран в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом еврейского государства, он сменит на президентском посту Ривлина в конце первой декады июля.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды.