Иран остался без права голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов

Иран лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией, сообщил в письме председателю ГА Волкану Бозкыру генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреш.

"На данный момент за пятью странами-членами ООН числится задолженность, а государства-должники в соответствии с условиями Статьи 19 Устава ООН, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года", - говорится в письме, передает РИА Новости,

Генеральная Ассамблея может разрешить стране участвовать в голосовании, если признает, что просрочка платежа произошла по не зависящим от государства обстоятельствам.

В письме в списке должников числятся пять государств: ЦАР, Иран, Сан-Томе и Принсипи, Коморские Острова, а также Сомали. Тем не менее Генассамблея постановила разрешить трем последним принимать участие в голосовании в Ассамблее до конца этой сессии.

После погашения задолженности, государство вновь обретает право голосовать. Как следует из письма Гутерреша, для восстановления права голосовать Ирану необходимо внести в бюджет организации $16 251 298.