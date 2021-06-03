За минувшие сутки в Казахстане прибавилось 1385 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 1 385 новых заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

По числу новых случаев заболевания лидируют Нур-Султан, Алматы и Карагандинская область: в Нур-Султане выявлено 272 новых инфицированных, в Алматы – 203 заболевших, в Карагандинской области – 205 носителей болезни, - передает Sputnik Казахстан.

В других регионах число заболевших – менее ста человек, - говорится в сообщении.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 390 376 заболевших.