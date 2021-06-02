В Минздраве не исключили отмену некоторых "коронавирусных" ограничений в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений в стране. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидемиологической ситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 171 млн, из них более 3,6 млн человек скончались. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 5 090 249 случаев заражения. Справились с болезнью 4 702 599 человек, умерли - 122 267.