За драку в матче с "Локомотивом" дисквалифицировали восьмерых игроков "Ахмата"

Восемь игроков грозненского "Ахмата" дисквалифицированы по итогам массовой драки в матче 28-го тура молодежного первенства России против "Локомотива" (1:5). Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке получили Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев и Билал Ахъядов.

Турпал-Али Ибишев пропустит два матча из-за дисквалификации за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча. Лечи Садулаев заработал восьмиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

Также на шесть матчей за участие в массовой драке дисквалифицирован игрок "Локомотива" Артем Карпукас.

Помимо этого, "Ахмату" предстоит заплатить штраф в размере 75 тыс рублей за необеспечение безопасности на стадионе, за появление на поле постороннего лица и за неподобающее поведение команды, заработавшей три удаления.

Напомним, 27 мая во время матча между молодежными командами "Ахмата" и "Локомотива" в Грозном произошла драка между футболистами обеих команд, в ходе которой досталось судье и нескольким игрокам московского клуба. Потасовка началась после того, как игрок хозяев Лечи Садулаев толкнул арбитра.