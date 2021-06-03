Азербайджан прокладывает Цифровой шелковый путь

В марте 2021 года азербайджанская компания Neqsol Holding стала стопроцентным владельцем грузинского интернет-провайдера ”Кавказ Онлайн” после того, как бывший владелец компании Хвича Макацария передал свои 51% акций Насибу Гасанову. Гасанов, владелец Neqsol Holding, приобрел остальные 49% акций ”Кавказ Онлайн” в 2019 году за $61 млн. Modern Diplomacy полагает, что сделка укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Грузией и окажется выгодной для обеих сторон.

Neqsol Holding - диверсифицированная группа компаний, которые работают в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях в ряде стран, в частности, в Великобритании, США, Турции, Азербайджане, Грузии, Казахстане, ОАЭ и на Украине, обеспечивая услуги более чем 25 млн клиентов по всему миру. Холдинг вошел в телекоммуникационную отрасль в 2005 году, приобретя Bakcell, первую телекоммуникационную компанию в Азербайджане. Одним из важнейших проектов холдинга стал международный проект Digital Silk Road (Цифровой шелковый путь), который был запущен в 2018 году и вошел в пятерку лучших инфраструктурных проектов Азии в 2020 году. Основная цель проекта - развитие современной транзитной оптоволоконной инфраструктурной сети, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан.

Приобретение провайдера ”Кавказ Онлайн” компанией Neqsol Holding имеет особое значение для реализации программы ”Цифровой шелковый путь”, поскольку она владеет единственным оптоволоконным кабелем, передающим интернет-трафик из Европы на Кавказ. Самым важным физическим активом ”Кавказ Онлайн” является Кавказская кабельная система - оптоволоконный кабель длиной 1200 км, проложенный по дну Черного моря компанией Tyco Electronics. Этот кабель напрямую передает интернет-трафик из Европы на Южный Кавказ и в бассейн Каспийского моря. Таким образом, приобретение пакетов акций ”Кавказ Онлайн” позволяет интегрировать оптоволоконный кабель, который соединяет Европу и Кавказ, в ”Цифровой шелковый путь”. Ожидается, что создание ”Цифрового шелкового пути” обеспечит доступ в интернет и предоставление цифровых услуг для 1,8 млрд человек на Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

Для поддержки реализации ”Цифрового шелкового пути” и координации работ по этому проекту государственная компания AzerTelecom запустила программу Azerbaijan Digital Hub (Азербайджанский цифровой узел). Основная цель программы - создание внутренней телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии со стандартами стран с развитой экономикой и устранение зависимости Азербайджана от других стран в отношении доступа к Интернету. Достигнув эти цели, Азербайджан сможет стать основным поставщиком Интернет-услуг в регионе, превратившись из импортера в экспортера.

В рамках реализации проекта ”Цифровой шелковый путь” Азербайджан также создал две оптоволоконные кабельные линии с Казахстаном и Туркменистаном, проходящие по дну Каспийского моря. Обладая высокой пропускной способностью передачи данных, новые подводные оптоволоконные кабели позволят передавать веб-трафик из Европы в Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию через территорию Азербайджана. Оптоволоконный кабель длиной 380–400 км, соединяющий Азербайджан и Казахстан, будет иметь пропускную способность до 4–6 терабит в секунду. Его введение в эксплуатацию планируется к концу 2021 года.

”Цифровой шелковый путь” открывает большие возможности и для Грузии. Участие Грузии в этом проекте может превратить страну в региональный центр обработки данных и потенциальное направление инвестиций для таких технологических гигантов, как Google, Amazon, Facebook и Netflix. Однако, несмотря на важность проекта, Национальная комиссия коммуникаций Грузии, регулирующий орган, осуществляющий надзор за вещанием и электронными коммуникациями, выразила беспокойство в связи с приобретением провайдера ”Кавказ Онлайн” компанией Neqsol Holding в 2019 году. НККГ обвинила ”Кавказ Онлайн” в нарушении ”Закона об электронных коммуникациях”, поскольку не было получено разрешения регулятора на смену акционера. Наряду с финансовыми санкциями, НККГ потребовала отменить приобретение акций компании и восстановить прежний статус-кво. С этой целью был назначен специальный менеджер для ”Кавказ Онлайн” с 1 октября 2020 года.

Право назначать специальных менеджеров в телекоммуникационных компаниях было предоставлено НККГ после того, как парламент Грузии одобрил поправки к закону об электронных коммуникациях в июле 2020 года. Изменения в законе предоставили комиссии неограниченные полномочия по контролю над телекоммуникационными компаниями. Эти поправки подверглись критике в Грузии, где нормы, предложенные в законопроекте, были названы неоправданным вмешательством в право собственности, закрепленное в конституции. Однако после того, как бывший владелец провайдера, компания International Online Networks во второй раз подала апелляцию в Апелляционный суд, он приостановил полномочия специальных менеджеров, сославшись на ”обоснованные сомнения” в законности назначения регулятора. Это решение Апелляционного суда Грузии устранило барьеры, которые затягивали процесс приобретения ”Кавказ онлайн” и реализацию проекта ”Цифровой шелковый путь”.

Приобретение провайдера ”Кавказ Онлайн” компанией Neqsol Holding стало примером сотрудничества между Грузией и Азербайджаном. Не случайно международные наблюдатели часто называют этот проект цифровой версией нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В последние десятилетия тесное сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции привело к реализации нескольких важных энергетических и транспортных проектов, в частности, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказского трубопровода и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эти международные проекты превратили Азербайджан не только в одного из основных игроков в сфере энергетической безопасности Европы, но и в региональный транспортный узел. Получив такой статус, Азербайджан успешно работал над проектами и программами в телекоммуникационном секторе, чтобы также стать цифровым центром. Таким образом, расширение сотрудничества с Грузией и приобретение азербайджанской компанией провайдера ”Кавказ Онлайн” укрепляет позиции страны в качестве регионального цифрового хаба. Как и другие региональные совместно реализуемые проекты, реализация ”Цифрового шелкового” пути существенно повлияет на региональное развитие и сотрудничество.