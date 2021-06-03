После Санкт-Петербургского форума отношения РФ и США потеплеют?

Санкт-Петербургский экономический форум, который проходит со 2 по 5 июня, станет первым глобальным событием после пандемии, которое посетят международные делегации из США, Германии, Италии, Китая, Южной Азии и Ближнего Востока. В приветствии форуму президент Владимир Путин заметил, что наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, молодых, но уже взявших успешный бизнес-старт предпринимателей.

"Очевидно, что без наращивания равноправного созидательного сотрудничества между членами мирового сообщества, расширения многоплановых деловых связей невозможно эффективно противостоять глобальным вызовам, обеспечить условия для устойчивого развития. Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономического союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовыгодного обмена инвестициями и технологиями. Наша страна заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах. Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здравоохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки", - полагает Путин.

Как пишет Eureporter, поскольку основное внимание форума сфокусировано на зеленой энергетике и устойчивом развитии, Россия стремится к развитию международных торговых связей и привлечению инвестиций в свою экономику. Но ПМЭФ также может стать звеном в хрупкой цепочке связей между Россией и США, особенно после заявления президента Джо Байдена о том, что он надеется на совместные усилия и "очень воодушевлен" призывом страны к снижению выбросов углерода. Китай также совсем не пассивный участник климатической сделки. Несмотря на то, что у него есть повестка дня, отличная от той, которую преследуют США, лидер КНР в начале апреля принял участие в онлайн-саммите по климату, который модерировал президент Байденом.

Тем не менее Китай, главный экономический конкурент США, столкнулся с рядом санкций со стороны Вашингтона, включая запреты на экспорт и ограничения в отношении двух десятков китайских дипломатов после конфронтации между США и Китаем по поводу контроля страны над Гонконгом.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Россией, США были введены санкции в отношении более 30 официальных лиц и организаций за так называемые попытки вмешаться в выборы 2020 года, включая взлом компании SolarWinds, государственного подрядчика в области ИТ. Более того, в первые дни президентства Байдена десять американских дипломатов были изгнаны из России в ответ на аналогичные меры Вашингтона. Тем не менее Байден добивался встречи с Путиным этим летом, и Москва подтвердила участие Путина в саммите по климату.

ПМЭФ может стать важным звеном в напряженных отношениях между США и Россией. Но с другой стороны, Пекин с его огромной делегацией и широкой программой, включающей подписание десятков торгово-экономических соглашений с Москвой, скорее всего, постарается максимально вытолкнуть Вашингтон с международной арены.