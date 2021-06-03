Волгоградский гостеатр выступит с гастролями в Краснодаре

(с) Музыкальный театр КТО "Премьера" имени Л.Г. Гатова

В конце недели, 4 и 5 июня, в Краснодаре состоятся гастроли Волгоградского государственного театра "Царицынская опера".

В пятницу, 4 июня, гости представят сценическую кантату "Кармина Бурана" немецкого композитора Карла Орфа с использованием музыки Георга Генделя и Вольфганга Моцарта, построенную на стыке симфонической музыки, хорового пения, сольного вокала и балета. В основе сюжета лежит фантазия на тему человеческой судьбы: раздумья о сменяемости и цикличности поколений, вечном противостоянии добра и зла, любви и ненависти, толпы и индивидуальности, - передает портал Юга.ру.

В субботу, 5 июня, на утреннем спектакле гости ждут юных жителей Краснодара – им покажут музыкальный спектакль "Алиса в Стране чудес" по мотивам одноименной сказки английского писателя Льюиса Кэрролла на музыку Владимира Высоцкого.

Завершит гастроли сборник шедевров итальянского композитора Джузеппе Верди Verdi. Passione, в котором прозвучат отрывки из опер "Травиата", "Риголетто", "Аида", "Трубадур", "Бал-маскарад", "Сила судьбы", "Набукко", "Макбет" и "Сицилийская вечерня".

Гастроли пройдут на сцене Музыкального театра КТО "Премьера" имени Л.Г. Гатова, - говорится в сообщении.