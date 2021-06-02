Назрань примет песенный фестиваль имени Иосифа Кобзона

Международный фестиваль-конкурс патриотической песни "Красная гвоздика" им. И. Д. Кобзона пройдет в Назрани с 11 по 12 июня.

Участники будут соревноваться в трех номинациях – солист, автор-исполнитель, вокальный ансамбль (дуэты, трио, вокальные группы).

Также к участию приглашаются авторы, композиторы, исполнители патриотических песен, вокально-инструментальные ансамбли. Возраст участников - от 18 до 35 лет.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ.