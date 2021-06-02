Лапид успел сформировать правительственную коалицию

Лидер партии "Еш атид" Яир Лапид сумел в отведенный ему срок создать правительственную коалицию, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я проинформировал президента государства Реувена Ривлина, что мне удалось успешно завершить формирование правительственной коалиции", - приводит слова политика ТАСС.

По информации телеканала I24, голосование в Кнессете (парламенте) по утверждению нового состава кабмина будет назначено через 12 дней.

Напомним, ранее радио Kan сообщило, что из канцелярии президента Лапида уведомили: он, будучи лидером "Еш Атид", завоевавшей 17 парламентских кресел на выборах 23 марта, может быть первую часть своего срока заместителем премьер-министра, а глава блока "Ямина" Нафтали Беннет, получившего лишь семь мест в Кнессете, может в этот период возглавлять кабинет.