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Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ

Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ

В Международный День защиты детей в Москве, в павильоне ”Азербайджан” на ВДНХ, открылась выставка детских рисунков ”Миры мастера Эрьзи. Баку”. В экспозиции представлено 50 работ детей из разных стран, вдохновленных творчеством скульптора Степана Эрьзи. Работы выполнены в различных жанрах — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посвящена 145-летию выдающегося скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи, чья жизнь и творчество были связаны с Азербайджаном.  "Степан Дмитриевич Эрьзи - скульптор, известный во всем мире. Часть жизнь он провел в Баку, где творил, делал свои скульптуры. Там у него были ученики. Поэтому тема выставки так и звучит: ”Миры мастера Эрьзи. Баку”", - пояснила арт-директор Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи Влада Просвиркина.

"Сегодняшнее мероприятие это не только выставка, но и прямое включение с детьми из Баку, и показ детской моды. Выставка же продлится три недели. И все, кто придет сюда, смогут познакомиться с Азербайджаном, с Баку глазами Эрьзи и глазами тех детей, которые написали эти картины", - сказала директор Павильона ”Азербайджан” на ВДНХ Саадат Кадырова.

"Наш проект длится уже два года. Мы, к сожалению, в пандемию не смогли провести выставку в Баку. Но сегодня одна из маленьких частиц нашей большой выставки присутствует здесь: это детские рисунки мира Эрьзи. В нашей коллекции по миру уже собрано более 500 работ. Меня охватывает радость за то, что ребята со всего мира, в частности сейчас из Азербайджана, откликнулись на нашу идею и представляют свое видение. Эрьзи связан с Азербайджаном, и это не разорвать ничем и никогда", - говорит президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Выставка продлится до 21 июня.

Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ
Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ

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