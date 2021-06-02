Бакинские миры мастера Эрьзи на ВДНХ

В Международный День защиты детей в Москве, в павильоне ”Азербайджан” на ВДНХ, открылась выставка детских рисунков ”Миры мастера Эрьзи. Баку”. В экспозиции представлено 50 работ детей из разных стран, вдохновленных творчеством скульптора Степана Эрьзи. Работы выполнены в различных жанрах — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.

Выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посвящена 145-летию выдающегося скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи, чья жизнь и творчество были связаны с Азербайджаном. "Степан Дмитриевич Эрьзи - скульптор, известный во всем мире. Часть жизнь он провел в Баку, где творил, делал свои скульптуры. Там у него были ученики. Поэтому тема выставки так и звучит: ”Миры мастера Эрьзи. Баку”", - пояснила арт-директор Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи Влада Просвиркина.

"Сегодняшнее мероприятие это не только выставка, но и прямое включение с детьми из Баку, и показ детской моды. Выставка же продлится три недели. И все, кто придет сюда, смогут познакомиться с Азербайджаном, с Баку глазами Эрьзи и глазами тех детей, которые написали эти картины", - сказала директор Павильона ”Азербайджан” на ВДНХ Саадат Кадырова.

"Наш проект длится уже два года. Мы, к сожалению, в пандемию не смогли провести выставку в Баку. Но сегодня одна из маленьких частиц нашей большой выставки присутствует здесь: это детские рисунки мира Эрьзи. В нашей коллекции по миру уже собрано более 500 работ. Меня охватывает радость за то, что ребята со всего мира, в частности сейчас из Азербайджана, откликнулись на нашу идею и представляют свое видение. Эрьзи связан с Азербайджаном, и это не разорвать ничем и никогда", - говорит президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Выставка продлится до 21 июня.