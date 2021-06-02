В Тбилиси восстановят знаменитую канатную дорогу

В ближайшее время в Тбилиси начнут восстановление канатной дороги, связывающей проспект Руставели с парком Мтацминда.

"Восстановление канатной дороги, связывающей Мтацминда с Руставели, важно. Осуществление этого проекта уже начато, завершены тендерные процедуры. Все проблемные вопросы, которые в течение многих лет препятствовали этому решению, уже закрыты", – заявил вице-мэр города Ираклий Хмаладзе, пишет Sputnik Грузия.

Он добавил, что ремонт будет завершен в течение 22 месяцев, восстановление канатки обойдется в $2,25 млн. Вся инфраструктура дороги будет выстроена заново.

Канатная дорога была построена в 1958 году и оборвалась в 1990 году, в результате трагедии погибли 15 человек.