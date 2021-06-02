Старинная штольня Железноводска станет туробъектом

Старинная штольня, пробуренная в Железноводске в конце XIX века, станет туристическим объектом, - сообщает пресс-служба администрации города.

По данным горадминистрации, пробурил штольню в 1886 году французский гидротехник Жюль Франсуа, который вел разведку минеральных источников по заказу правительства России. Подземный ход тянется на 50 м в глубине горы Железной, где выходит к водоносной трещине в твердых породах. Над выходом вверх ведет 15-метровый колодец, над которым стоит стилизованное под средневековую башню сооружение, - передает "АиФ-Ставрополье".

Минеральная вода оставила на стенках колодца живописные наплывы из травертина.

"Это живое место невероятной природной силы. Увиденное восхищает. В ближайшее время приступим к рассмотрению вопроса о превращении штольни в туристический объект массового посещения. Это станет главной достопримечательностью Железноводска в дополнение к Провалу на горе Машук", - пообещал глава курорта Евгений Моисеев.

В ближайшее время городские власти приступят к рассмотрению этого вопроса, - пообещал градоначальник.