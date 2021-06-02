Фонд "Талант и успех" получит два олимпийских объекта в горах Сочи

В скором времени российский фонд "Талант и успех" возьмет в управление комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки" в олимпийском Сочи, которые позволят развивать бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина, - сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд построит на олимпийских объектах малые трамплины на 20 и 40 м для занятий детей и организации лыжного двоеборья. Помимо этого, здесь будет построена гостиница для спортсменов, - пишут "Кубанские новости".

Ранее о том, что в "Сириусе" будет сформирован большой спортивный кластер, не имеющий аналогов в мире, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, добавив, что он объединит в себе почти все объекты олимпийского наследия и станет круглогодичной базой для занятий 36 видами спорта.

Объекты планируется передать фонду до 1 августа 2022 года, - говорится в сообщении.