Аферист-альфонс задержан в Северной Осетии
В Северной Осетии завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя села Октябрьское, которого обвиняют в дистанционном мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД.
Было установлено, что 33-летний аферист познакомился на сайте знакомств с жительницей Омска. Мужчина представился полковником спецназа и попросил пострадавшую помочь денежными средствами, которые якобы нужны были на ампутацию ноги из-за ранения.
"Позже подозреваемый попросил денег уже на восстановление дома, который сгорел. Таким образом, потерпевшая перечислила злоумышленнику около двух млн рублей", - сказано в сообщении.
Заполучив деньги, "полковник" перестал выходить на связь с женщиной. Однако мошенник был задержан.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Аферисту-альфонсу грозит до 10 лет тюрьмы.
Вестник Кавказа
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