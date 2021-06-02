Автоледи выбрала опасную скорость и погибла в ДТП на Ставрополье

Смертельное ДТП случилось сегодня вечером на Ставрополье, соответствующее сообщение распространило УГИБДД ГУ МВД по краю.

Авария произошла на 15-м километре автодороги "Георгиевск - Новопавловск".

"Водитель автомобиля ВАЗ-2113, двигаясь со стороны города Новопавловска, на небезопасной скорости потеряла контроль над управлением, "схватила обочину", затем выехала на полосу встречного движения, где произошло фронтальное столкновение с микроавтобусом Ford Transit", - цитирует сообщение "Сайт Ставрополя 1777".

Водитель легковой машины, 42-летняя жительница Пятигорска, получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте аварии. Водитель микроавтобуса не пострадал, пассажиров в салоне его транспортного средства не было.

Водительский стаж погибшей автоледи составлял 8 лет, за это время женщина привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД порядка 40 раз, в том числе она совершала нарушения скоростного режима.

По факту трагедии назначена проверка, обстоятельства уточняются.